بالتواريخ.. احصائيات تظهر لأول مرة عن السيارات المفخخة والانتحاريين في العراق



وأضاف التقرير، "بلغ متوسط عدد القتلى المدنيين يوميًا بسبب هذه الأساليب ذروته في عام 2007 مع مقتل 22 شخصًا يوميًا، حيث تم تسجل 7920 حالة قتل مدنية نتيجة تفجير السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية في العراق".



وتابع، ان "متوسط عدد القتلى المدنيين العراقيين يوميًا نتيجة تفجير السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية في حرب العراق من عام 2003 إلى عام 2013 بلغ قرابة 10 حالات قتل يومياً".

3تموز/يوليو 2016 اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة في حي الكرادة التجاري المزدحم في بغداد في أواخر شهر رمضان يوقع 213 قتيلا على الأقل. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.11 أيار/مايو 2016 ثلاث سيارات مفخخة تقتل 94 شخصا في أسواق مدينة الصدر الشيعية في بغداد و"داعش" يتبنى العملية.10 آب/أغسطس 2013 هجمات متزامنة للفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الذي انبثق منه تنظيم "داعش"، خلال عيد الفطر في بغداد توقع 74 قتيلا.25 تشرين الأول/أكتوبر 2009 اعتداء مزدوج بشاحنتين مفخختين استهدفتا مبان حكومية في بغداد أوقعا 153 قتيلا، والقاعدة تعلن مسؤوليتها.19 آب/اغسطس 2009 شاحنتان مفخختان استهدفتا وزارتي المال والخارجية في بغداد ومقتل 106 أشخاص. القاعدة في العراق تعلن مسؤوليتها لكن السلطات نسبته الى جناح من حزب البعث مقيم في دمشق.14 آب/أغسطس 2007 مقتل أكثر من 400 شخص في اعتداءات انتحارية بأربع شاحنات هي الأسوأ منذ عام 2003 استهدفت الأكراد الأيزيديين في محافظة نينوى.16 تموز/يوليو 2007 هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد حزب كردي في كركوك يوقع 84 قتيلا.7 تموز/يوليو 2007 تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في إمرلي استهدفت التركمان الشيعة توقع 140 قتيلا. وتبعد البلدة 130 كلم عن كركوك.18 نيسان/أبريل 2007 موجة هجمات بسيارات مفخخة تستهدف العاصمة بغداد وتوقع 190 قتيلا، بينهم 140 في سوق الصدرية الذي تم استهدافه ثلاث مرات سابقا.27 أذار/مارس 2007 هجوم مزدوج بسيارات مفخخة في اثنين من الأحياء الشيعية لبلدة تلعفر قرب الحدود السورية يوقعان 152 قتيلا.6 آذار/مارس 2007 مقتل 117 من الزوار الشيعة في هجوم انتحاري مزدوج قرب الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد.3 شباط/فبراير 2007 سقوط 130 قتيلا على الأقل في هجوم انتحاري بشاحنة قرب سوق شعبي في بغداد.23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 مقتل 202 شخص على الأقل في انفجار أربع سيارات مفخخة وقنابل هاون في مدينة الصدر.14 أيلول/سبتمبر 2005 مقتل 128 شخصا في 11 هجوما انتحاريا منسقا ضد الأحياء السكنية في بغداد، والقاعدة في العراق تعلن مسؤوليتها.28 شباط/فبراير 2005 سقوط 118 قتيلا في تفجير انتحاري في الحلة، وتنظيم القاعدة يتبنى الاعتداء.2آذار/مارس 2004 مقتل 170 شخصا في هجمات متزامنة في كربلاء ومسجد في بغداد.1 شباط/فبراير 2004 مقتل 105 أشخاص في هجوم انتحاري مزدوج استهدف قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في إربيل خلال عيد الأضحى.29 أب/أغسطس 2003 سقوط 83 قتيلا بينهم رجل الدين والمرجع السيد محمد باقر الحكيم في انفجار سيارة مفخخة أمام الحضرة الحيدرية في النجف.