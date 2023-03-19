لائحة بالطرق المزدحمة في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "بوابة الخضراء من جهة العلاوي أغلقت بسبب تظاهرات حاشدة، مما أدى الى زحام مروري".وأضاف المصدر، أن "جسر باب المعظم باتجاه الشورجة مغلق، مما دفع الى تكدس المركبات".وأشار الى، أن "نفق الزيتون مزدحم بسبب تظاهرات حاشدة"، مبينا أن "شارع مطار المثنى باتجاه العلاوي مزدحم أيضا".ولفت المصدر الى، أن "شارع ابو نواس شهد كذلك زخماً مروريا"، مشيرا الى أن "جسر المعلق ازدحم، كذلك باب الشرقي مزدحم أيضا".