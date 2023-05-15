محافظة بغداد تكشف حقيقة سحب يد النائب الفني

نفت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، صدور قرار بسحب يد النائب الفني لمحافظ بغداد.

وقالت المحافظة في بيان، "تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، وثيقة تنص على سحب يد النائب الفني لمحافظ بغداد".

وأضافت "لا يوجد في محافظة بغداد تحقيق إداري بحق النائب الفني، ولم يصدر منها قرار بسحب اليد".

وكانت وثيقة حكومية تضمنت توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب يد نائب محافظ بغداد.