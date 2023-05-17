ضبط 18 حاوية مخالفة في كمرك أم قصر

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكنمن ضبط ( ١٨ ) حاوية (مرمر كرانيت ، معدات نفطية ، جهاز تحويل كهرباء كبير ، ادوية ، ادوات احتياطية ، كرين حفار ، انابيب ، كيبل كهرباء ، مواد متنوعة) تجاوزت المدة القانونية على بقائها داخل الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة حيث يعتبر ذلك مخالفاً للضوابط والتعليمات".وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحسب القوانين النافذة"، مبينة أن "العملية تمت بالتعاون مع الجهات الساندة و شرطة الكمارك".