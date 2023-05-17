الحكيم: العراق تجاوز حالة الاحتقان المجتمعي

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن العراق تجاوز حالة الاحتقان المجتمعي، فيما أكد حاجة العراق للاستقرار الإقليمي.

وقال الحكيم في بيان، "التقينا مساء اليوم سفيرة استراليا السيدة باولا غانلي، وبحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق واستراليا على الصعد كافة".

وأضاف "أكدنا أهمية الأدوار الإقليمية والدولية التي لعبها العراق في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة، وحاجة العراق للاستقرار الإقليمي كونه ينعكس إيجابا على استقراره".

ولفت الحكيم "بيّنا أهمية الاستقرار الاجتماعي في العراق وأنه تجاوز حالة الاحتقان المجتمعي وباتت النفوس أهدأ وأقرب للألفة".