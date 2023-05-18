الداخلية: السبت دوام رسمي في مديرية الأحوال المدنية والجوازات

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن يكون يوم السبت من كل أسبوع دوام رسمي في مديرية الاحوال العامة والجوازات والإقامة.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها انه "بناء على توجيه وزير الداخلية يكون يوم السبت من كل أسبوع دوام رسمي في مديرية الاحوال العامة والجوازات والإقامة".



الوثيقة ادناه: