الحكيم: نشدّ على يد الحكومة باستعادة الآثار العراقية المهربة

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العراق بلد يزخر بإرث حضاري ضارب في جذور التاريخ البشري، وفي اليوم الدولي للمتحف ندعو لدور أكبر لمتاحفنا في بغداد والمحافظات في دعم السياحة والتعريف بتراثنا التليد سواء الحضاري أو التاريخي أو الثقافي، فهي تحفظ ما خلفه أجدادنا من إبداعات فنية، وأثريات ووثائق ومعلقات".وأضاف: "نشد على يد الحكومة العراقية في مواصلة مشوار استعادة آثارنا المهربة إلى الخارج عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية".