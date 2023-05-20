"واقفون بطابور للدفن احياءً!".. صورة تشعل مواقع التواصل في العراق: هذه حقيقتها

وكشف حساب "التقنية من أجل السلام"، حقيقة هذه الصورة، وهل هي فعلاً لتعود لأطفال واقفين في طابور للدفن احياءً.وأكدت التقنية عبر منشور لها عبر مواقع التواصل، أن "هذا الادعاء مزيف، إذ أن الصورة تعود لمجموعة من اللاجئين العراقيين على الحدود العراقية الإيرانية، تم التقاطها اثناء طابور للطعام، ولا تعود لأطفال يساقون للدفن وهم أحياء في مجزرة الانفال، حيث كتب المصور الفوتوغرافي (جاسم غضبان ‌پور) وهو صاحب هذه الصورة منشوراً على فيسبوك عام 2013 باللغة الفارسية ذكر فيه أن هذا طابور طعام وهؤلاء هم لاجئون كرد عراقيين على الحدود العراقية الإيرانية".وأضافت: "وأيضاً، تم التواصل مع (جاسم غضبان ‌پور) وأكد أن هذه الصورة تعود للاجئين عراقيين وأنها التقطت خلال فترة حرب الخليج، ولا تعود لجريمة الأنفال".