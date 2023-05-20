مكتب السيستاني يحدد غرة ذي القعدة

أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني، اليوم السبت، ان يوم غد الأحد الأول من شهر ذي القعدة.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ الأحد الموافق (٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٤ للهجرة".



