اندلاع حريق داخل مطعم في صلاح الدين

أفاد مصدر محلي، السبت، باندلاع حريق داخل مطعم في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا يلتهم مطعما بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "هناك بعض المواطنين محاصرون وفرق الدفاع المدني تدخلت".