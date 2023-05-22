البصرة.. حريق في مخزن لبيع اللحوم والسفريات

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حادث حريق في مخزن لبيع اللحوم والسفريات، بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل مخزن لبيع اللحوم والسفريات في منطقة الداكير بالعشار وسط البصرة".



وأشار إلى أن الحادث "لم يسفر عن وقوع إصابات".

