"إنذار لأخرين".. اغلاق أربعة مطاعم مخالفة للشروط في النجف

السومرية نيوز - محليات



أفاد مراسلنا في النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمنية أغلقت أربعة مطاعم مخالفة للشروط في المحافظة.

وقال مراسلنا، إن "مفارز مشتركة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والاستخبارات والامن الوطني والرقابة الصحية شنت حملة تفتيش على المطاعم في المدينة القديمة (شارع الطوسي) قرب مرقد الامام علي (ع)".



وأضاف، أن "الحملة أسفرت عن اغلاق اربعة مطاعم بشكل نهائي لمخالفتها الجسيمة للشروط الصحية وانذار عدد آخر منها".