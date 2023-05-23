أجواء حزينة بقاعته الامتحانية.. نهاية "مأساوية" لتلميذ سادس ابتدائي في سامراء (صور)

ونعت مدرسة "المعتز بالله" الابتدائية للبنين في مدينة سامراء التلميذ (حمد فرحان مجيد) ووضعت رسالة تعزية على مقعده الامتحاني.وقال مراسلنا في صلاح الدين، إن "سبب وفاة التلميذ، هو دخول شوكة في قدمه، ثم التهبت، واتضح فيما بعد أنه مصاب بمرض الكزاز ولا يعلم ذويه، مما أدى الى وفاته".من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بأسف شديد، فقدنا خلال الامتحانات النهائية التلميذ (حمد فرحان مجيد) أحد طلبة السادس الابتدائي للبنين في مدرسة المعتز بالله للبنين في سامراء جراء اصابته بشوكة نباتية قضي على إثرها".وتابع، "نقدم التعازي ونتضامن مع اسرة التلميذ وأصدقاءه وإدارة مدرسته والمركز الامتحاني الذين وضعوا صورته في مقعده استذكاراً له وترحما على روحه".يذكر أن امتحانات السادس الابتدائي الوزاريَّة، انطلقت يوم الاحد الماضي، بمشاركة نحو مليون تلميذ.