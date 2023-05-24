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الحمى النزفية في العراق تنذر بأزمة صحية جديدة.. أطباء يكشفون للسومرية التفاصيل (فيديو)
محليات
2023-05-24 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,785 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
تتزايد مخاوف العراقيين مع ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية مؤخراً، في وقت عزت فيه وزارة الزراعة، الانتشار المتزايد للمرض إلى قلة ملاكاتها البيطرية المختصة بمكافحته. كما بين مختصون أهمية الفحص المبكر للمرض.
*إحصائية جديدة
وقال مدير دائرة البيطرة بالوزارة ثامر حبيب الخفاجي، إن "أعداد إصابات الحمى النزفية وصلت حاليا إلى 146 بينها 18 وفاة، بواقع 35 إصابة وست وفيات في ذي قار وهي الأعلى بين المحافظات، تليها 19 إصابة ووفاة واحدة في البصرة، و11 إصابة وثلاث وفيات بالمثنى، وتسع إصابات في ميسان، والعدد ذاته في النجف مع وفاة واحدة".
وأضاف أن "الإصابات بجانب الرصافة بلغت سبع إصابات ووفاة واحدة، وفي جانب الكرخ ست إصابات، وبلغت إصابات صلاح الدين خمسا، وواسط سبع إصابات ووفاة واحدة، أما بابل فبلغت إصاباتها خمسا ووفاة واحدة، وكانت لكل من ديالى والديوانية أربع إصابات ووفاة واحدة، وكانت لكربلاء ثلاث إصابات ووفاة واحدة، مع إصابتين في الأنبار، وإصابة واحدة ووفاة واحدة في أربيل، بينما شهدت كركوك إصابة واحدة".
وبين الخفاجي أن "دائرته كانت قد أطلقت حملة كبرى منتصف آذار الماضي لرش الحظائر والأبقار والجاموس وتغطيس الأغنام والماعز بمادة (الدلتا مثرين)، كما شكلت غرفة عمليات بإشراف وزير الزراعة، ووفرت التخصيصات لشراء المبيد وتوزيعه بين 293 فرقة تضم أكثر من 1000 طبيب بيطري".
وعزا أسباب انتشار الفيروس إلى قلة الأطباء البيطريين، إذ تبلغ حاجتها منهم إلى أكثر من خمسة آلاف وفقا لقانون التدرج الطبي (التعديل الثاني)، منوها بأنه وبرغم حصول موافقات الحكومة ومجلس الوزراء، لم يعين منهم حتى الآن سوى 729، لافتا إلى وجود 1000 طبيب أغلبهم من كبار السن، سيحالون على التقاعد قريبا، بحسب الصحيفة الرسمية.
في السياق نفسه، أفاد مدير المستشفى البيطري بميسان باسم فيصل العريبي، بأن الفرق البيطرية الـ 17 في المحافظة، شخصت تسع إصابات بمرض الحمى النزفية موزعة بين قضاء العمارة وناحيتي السلام والعزير، منوها بأن الفرق الصحية تتابع الإصابات عند ظهورها وتمنع الحركة من وإلى المكان، كما تنفذ أعمال تعقيم أماكن المصابين.
كما أعلنت وزارة الصحة، عن أعداد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية، فيما حددت المحافظة الأكثر ضرراً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "آخر إحصائية رسمية بالحمى النزفية المسجلة منذ بداية العام الحالي 2023 في العراق بلغت 128 إصابة منها 18 حالة وفاة"، منوهاً بأن "أكثر الإصابات والوفيات متمركزة في محافظة ذي قار".
وأضاف أن "دور وزارة الصحة هو الكشف المبكر عن المصابين، فإذا المرض في مرحلة مبكرة، فاحتمالية الشفاء تكون عالية جداً، أما إذا تأخر المصاب بمراجعة المؤسسات الصحية، فاحتمالية الوفاة تكون عالية جداً".
وأوضح أن "الدور الأساسي في مكافحة الحمى النزفية يقع على عاتق وزارة الزراعة من خلال مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض"، داعياً وزارتي الداخلية والبلديات إلى "معالجة موضوع الرعي العشوائي ونقل الحيوانات بشكل غير صحيح بين المدن والمحافظات".
الى ذلك، قال الدكتور قيس الموزاني لبرنامج "مورنينغ لايف" الذي تبثه قناة السومرية،
ان "نزلة البرد من الممكن العلاج منها بسهولة أما إذا تحولت الى حمى نزفية وحل خلايا الدم الموجودة في الجسم فالتالي يتحول الى مرض مميت"، مشيرا الى ان "كل 10 إصابات ينتج عنها 4 وفيات إثر حصول نزف داخلي تحت الجلد وبعد ذلك يتحول الى نزف من فتحات الجسم سواء كانت العين او الانف ولهذا نحتاج الى الاهتمام بذلك من قبل أصحاب الشأن".
ودعا الموزاني العاملين في قطاعات الزراعة وتربية الحيوانات، الى "الانتباه للأثار الأولية للمرض وهي (حرارة مرتفعة وإسهال وكذلك المفاصل) من أجل الذهاب المستشفى لغرض الفحص". كما شدد على ضرورة مراعاة طرق ذبح الحيوانات ونظافة المكان".
ما أعراض الإصابة بالحمى النزفية؟
يقول الدكتور أسامة إسماعيل "تختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها وفق نوع المرض؛ حيث يمكن أن تكون الأعراض الأولية بسيطة ويمكن أن تكون شديدة تهدد الحياة".
وتتضمن المؤشرات والأعراض المبكرة:
الحمى.
التعب.
الضعف العام.
آلام العضلات والعظام والمفاصل.
الغثيان.
القيء.
الإسهال.
بينما تشمل الأعراض المهددة للحياة:
نزيف تحت الجلد وفي الأعضاء الداخلية والفم والعين والأذنين.
خلل وظيفي في الجهاز العصبي.
الغيبوبة.
الهذيان.
الفشل الكلوي.
الفشل التنفسي.
فشل الكبد.
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