بغداد.. تلميذات يٌشكين سحب دفاترهن قبل انتهاء موعد الامتحان (فيديو)

وقالت إحدى تلميذات مدرسة اشبيلية بمنطقة الكسرة في بغداد خلال المقطع المصور الذي حصلت عليه السومرية نيوز، إن "المعلمتين المراقبتين على الامتحان أقدمن على سحب دفاتر الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان".