بالصور.. عاصفة ترابية تضرب بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لعاصفة ترابية ضربت العاصمة بغداد.



وشهدت محافظات عراقية عدة اليوم الخميس، عاصفة ترابية تسببت بانعدام الرؤية في الكثير من المدن.

ادناه صور متداولة للعاصفة في بغداد..