غائم مصحوب بأمطار خفيفة.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في عموم البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار الى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر في اقسامها الغربية تكون رعدية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".ولفت البيان إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".