رصد مغالاة بأسعار مواد طبية وضرر بالمال العام في صحة ديالى

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أنَّ "فريق مكتب تحقيق الهيـئة في ديالى، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المحافظة - قسم الصيدلة، قام بضبط أوليَّات شراء المواد الخاصَّة بالشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيَّـة كيماديا التابعة لوزارة الصحَّة، التي تمَّ تجهيزها للدائرة"، مُبيّنةً أنَّ "المواد تشمل (275,930) شاشاً طبياً معقماً، و(5,126) من الكفوف الطبيَّـة المُعقَّـمة".وأكَّدت الدائرة "وجود مغالاةٍ كبيرةٍ جداً في أسعار شراء المواد، فضلاً عن قرب انتهاء صلاحيتها؛ ممَّا أدى إلى إحداث ضررٍ بالمال العام بأكثر من (3,000,000,000) مليارات دينار".وأشارت إلى "ضـبط أصل معاملات صرفٍ لأعمال حـفـر وصب أعمدةٍ كهـربـائيَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، مُوضحةً ضبط (16) معاملةً بقيمة (267,576,800) مليون دينارٍ، تمَّ تنظيم معاملات شراءٍ وهميَّةٍ لها من قبل مُوظَّفي فرع توزيع كهرباء ديالى ومراكز الصيانة التابعـة لها في (خانقين وكنعان والمقداديَّة والمنصوريَّة وأبو خميس ومندلي)".وأضافت إنه "تمَّ ضبـط رئيس وأعضاء لجـنة جـباية أصحاب المركبات التابعـة لدائرة النقل والمُواصلات في ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للتعليمات والضوابط"، لافتةً إلى "جباية ضعف المبلغ المُقرَّر بصورةٍ رسميَّةٍ، وفي حالة عدم الدفع يتمَّ فرض غرامةٍ ماليَّةٍ على أصحاب المركبات".