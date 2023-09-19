التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة تخص نقل الأوائل

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "اصدرت (33) أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها".واشار الى ان "هذا الاجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 41489 في 2023/7/20 وملحقه 54555 في 2023/8/24".