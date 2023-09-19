وزير النقل يفتتح خط سكة حديد سايلو الشرقاط بعد توقف 30 عاماً

وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تفتتح خط سكة حديد سايلو الشرقاط بعد توقف دام ثلاثة عقود".ووصلَ وزيرُ النقل رزاق محيبس السعداوي، صباح اليوم الثلاثاء، محافظةَ صلاح الدين والتقى المحافظ اسماعيل خضير هلوب وذلك بحضور مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس الكعبي ومدير الشركة العامة لأدارة النقل الخاص احمد كريم الموسوي لبحث تطوير واقع النقل في المحافظة .واوضح المكتب الاعلامي للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزير ابدى خلال اللقاء، دعمه الكامل للمحافظة"، مؤكدا ان "محافظة صلاح الدين تمثل موقعاً استراتيجياً هاماً في مشروع طريق التنمية ".من جهته رحب المحافظ بـ"زيارة وزير النقل الى المحافظة واطلاعه على واقع النقل فيها"، مثمناً "جهود حكومة الخدمات في مواكبة العمل ومراحل الانجاز في مشاريع المحافظة الخدمية".