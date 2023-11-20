التربية تصدر أوامر وزارية بتعيين هذه الفئة (وثائق)



السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الأوامر الوزارية المرقمة (ت 46) و(ت47) والخاصة بتعيين الأوائل ضمن المشمولين بتعيينات مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

ودعت الوزارة المعنيين بأوامر التعيين، وفق وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، إلى مراجعة مديرياتهم العامة وبأسرع وقت.



الوثائق ادناه: