ثلوج وامطار وانخفاض بالحرارة.. طقس العراق للأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ويكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أقسامها الشرقية وفرصة لتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية ثم يتحول إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ممطر، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن كميات الأمطار التي سقطت في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.وأدناه جدول بكميات الأمطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية: