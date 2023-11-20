محتجون غاضبون يقطعون شارعاً حيوياً في الديوانية

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من أهالي حي الجامعة في محافظة الديوانية، اقدموا على غلق شارع ديوانية - حلة – كربلاء؛ بسبب انعدام الخدمات.وأضاف، أن الأهالي يعانون منذ أشهر من عدم وجود شوارع معبدة وشبكة للصرف الصحي، محذرين من التصعيد حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.