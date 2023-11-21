سجن البصرة المركزي يجهز مدارس المحافظات الجنوبية بـ12 ألف رحلة مدرسية

وذكرت الوزارة في باين ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني في تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل ووزارة التربية، جهز قسم التدريب والتأهيل في سجن البصرة المركزي (12000) اثنى عشر الف رحلة مدرسية في المحافظات الجنوبية" .وشارك في معامل وورش التأهيل الاصلاحية في السجن (250) نزيل، وتم خلالها أنتاج (12000) رحلة مدرسية بجودة عالية ووفقا للمواصفات المعتمدة في المدارس، حيث تم توزيعها على محافظات( البصرة / الناصرية/ الديوانية)، وفق البيان.وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن اجراءات دائرة الاصلاح العراقية في تطوير قطاع العمل في السجون في ظل دعم الوزير في تأهيل و تشغيل النزلاء واتاحة فرص العمل داخل الأقسام الاصلاحية واندماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم وفق المنهاج الحكومي".