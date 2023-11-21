لقوا حتفهم بحادث "مؤسف".. السومرية تكشف تفاصيل جديدة تخص كادر مدرسة الابراهيمي بالبصرة

وقال الحصونة، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدرسة الابراهيمي الابتدائية المختلطة، تقع بين ناحية سفوان وأم قصر، حيث كان الكادر التعليمي الخاص بالمدرسة متوجهاً الى مركز مدينة الزبير، في محافظة البصرة".وأضاف، أن "الكادر التعليمي يقطع يومياً أكثر من 50 كليو متر للوصول الى هذه المدرسة"، مبيناً أن "الكادر ومنذ أكثر من 15 عاماً وهم يمارسون عملهم في هذه المدرسة، ويؤدون واجباتهم".وأوضح مدير ناحية سفوان، أن "ما حصل مع الكادر التعليمي والطلبة من حادث سير يعد فاجعة، وامر مؤسف"، مردفاً بالقول: "نعزي ذوي الضحايا والأسرة التربوية وجميع الكوادر في قسم تربية الزبير".وطالب الحصونة، الجهات المعنية بـ"إنصاف المناطق النائية والأطراف من خلال تعيين ابنائها الخريجين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية، تعرض مركبة كادر تعليمي الى حادث سير ووفاة 10 منهم ومعهم 3 من اطفالهم، في محافظة البصرة.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري تقدم بالتعازي والمواساة في الحادث الأليم الذي اودى بحياة عدد من معلمي ومعلمات مدرسة الابراهيمي في سفوان".وبين الجبوري ان "حادث السير المروع الذي تعرض له مركبة الكوادر التعليمية التابعة للمدرسة انتهى إلى وفاة 10 من منهم ومعهم 3 من اطفالهم، واصفاً ما حصل باللحظة الحزينة التي لا تكفيها الكلمات".ووجه الجبوري، مدير تربية محافظة البصرة للتواصل مع ذوي الضحايا وتقديم كل اشكال الدعم والعون لهم، فضلاً عن ايفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في عزائهم.