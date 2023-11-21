تعليق حكومي بعد فوز العراق على فيتنام في تصفيات المونديال

وقال السوداني في تغريدة على منصة "اكس"، :"نتقدم بالتهنئة إلى منتخبنا الوطني والجمهور العراقي الرياضي بمناسبة الفوز على منتخب فيتنام، ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2026".وأضاف، :"نجدد دعمنا للاتحاد العراقي لكرة القدم والمنتخب الوطني في مشوار التصفيات، وأن يعزز هذا الفوز رحلة المنتخب الكروي صوب المزيد من الانتصارات والتأهل إلى النهائيات".