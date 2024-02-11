3 احكام قضائية بحق مدان أطلق عيارات نارية على عجلات.. ما قصة اخذ الاتاوات؟

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أن "الحكم الاول كان بالحبس لمدة أربع سنوات، فيما كان الحكمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات تنفذ بالتعاقب".وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استناداً لإحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".