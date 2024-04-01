نينوى تقرر الغاء العمل بالتصاريح الأمنية لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة

السومرية نيوز – محليات



حصلت السومرية نيوز على وثيقة صادرة من مكتب محافظ نينوى عبد القادر أحمد الدخيل، تقرر فيها الغاء العمل بالتصاريح الأمنية للمواطنين من الذين يحملون البطاقة الوطنية الموحدة لدى تسيير معاملاتهم اليومية في كافة دوائر الدولة.



أدناه نص الوثيقة:

