الدهينة والكليجة ضمن قائمة طويلة لأفضل حلويات العالم.. في أي مرتبة؟

وفي قائمة طويلة تحتوي على 1967 نوعا من الحلوى من جميع الدول والبلدان والقارات حول العالم، جاءت الدهينة النجفية في المرتبة 998، فيما جاءت الكليجة بالمرتبة 1182، ضمن القائمة التي تضم 1967 نوعا من الحلوى، وفق موقع تيست اتلاس.