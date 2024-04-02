وفاة ملحن عراقي كبير عن عمر ناهز 87 عاماً

توفي الملحن العراقي الكبير كوكب حمزة، مساء الثلاثاء، في أحد مستشفيات الدنمارك.

ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، في بيان، الملحن العراقي القدير الذي توفي في الدنمارك بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة.