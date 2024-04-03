نظرة صباحية على شوارع بغداد.. خارطة موجزة بالازدحامات المرورية

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة عند صعدة سريع محمد القاسم والحي الصناعي ومدخل الغديرسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنبكوتي ونزلة محمد القاسمشارع معسكر الرشيدشارع وجسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات وصولا الى جامعة بغدادشارع قطر الندى من البياع الى السيديةمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى معارض النهضةشارع مثنى الشيباني من نفق حماة الى تقاطع الاندلسشارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيلشارع صفي الدين الحلي وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة وجسر باب المعظمشارع الكيلاني السايدين من شارع الظلال الى مقبرة الغزاليجسر السنك وساحة التحرير وجسر الجمهوريةشارع دمشق السايدين من نفق العلاوي الى معرض بغداد الدوليشارع المنصور وشارع الاميرات