دون استثناء.. حملة كبرى للقاح الحصبة في مدارس العراق

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان حملة تلقيح كبرى ستطلق في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الحصبة المختلطة) من دون استثناء وبعيداً عن الموقف التلقيحي بدءاً من 14 نيسان الحالي ولمدة 10 أيام.وشهد العراق انتشارًا كبيرًا لاصابات الحصبة بدءا من العام الماضي فضلا عن انتشار مع مطلع العام الحالي، بحسبما أكدت وزارة الصحة، فيما اشارت الى حملة تلقيح كبرى ستشمل 8 ملايين طالب في العراق.