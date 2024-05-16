الموارد المائية تعلن استخدام تقنيات الري الحديثة لإرواء 900 دونم في كربلاء

وقال مسؤول شعبة الموارد المائية في قضاء عين التمر علي حسين حسن إن "المشروع يتكون من 13 شبكة ري مغلق بالأنابيب والأعمال تتضمن حفر ومد الأنابيب بأقطار مختلفة وحفر أبار وإنشاء مأخذ للوحدات الزراعية وغرف للمحطات".وأوضح أن "المشروع يهدف الى تقنين استخدام المياه وتقليل الضائعات المائية وتحسين كفاءة الإرواء"، مبينا ان "هذا المشروع يأتي ضمن توجهات وزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه والتكيف مع التغير المناخي".