في بغداد.. تظاهرة ليلية أمام دائرة للكهرباء

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من اهالي منطقة العبيدي حي الرئاسة محلة زاويرة، تظاهروا احتجاجا امام دائرة كهرباء المنطقة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من شهر دون اصلاح خطوط النقل وحتى محولاتها.

وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين ينوون الاعتصام، وطالبوا بحضور وزير الكهرباء او اقالة مدير القاطع.