في بغداد.. ضبط 57 شخصاً مخالفاً لشروط الإقامة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بضبط 57 شخصاً مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "باشرت قوة من قسم شرطة باب الشيخ والمراكز التابعة لها مع الفوج التكتيكي ودوريات قاطع نجدة الكندي ومفارز الاستخبارات قاطع مسؤولية القسم ضمن منطقة شارع الضلال".

وأضاف المصدر "كانت الحصيلة، ضبط العدد 58 شخصا بينهم مخالف عراقي يحمل سلاح كلاشنكوف، و8 مخالفين لشروط الاقامة سوريين الجنسي، مع مخالف لشروط الاقامة فلسطيني الجنسية".

ولفت المصدر أنه "تم ضبط مخالف لشروط الاقامة ايراني، مع 20 مخالفا لشروط الاقامة بنغلاديشي و27 مخالفا لشروط الاقامة باكستاني".