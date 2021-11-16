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بعد ظهورها في أسوان.. تعرف إلى أنواع العقارب بمصر ومدى سميتها

منوعات

2021-11-16 | 07:19
بعد ظهورها في أسوان.. تعرف إلى أنواع العقارب بمصر ومدى سميتها
المصدر:
Sky News عربية
684 مشاهدة

تتعدد أنواع العقارب حول العالم، من بينها السامة وغير السامة، ومن بين 1500 نوع من تلك العقارب التي تنتج سموماً والموزعة في مناطق مختلف حول العالم، هناك 30 نوعاً تم تصنيفهم على اعتبارهم الأكثر سمية، وعادة ما تكون قاتلة، وتكون تلك العقارب أكثر شيوعاً في الصحاري والبيئات الحارة وكذلك الغابات.

وفيما تثار حالة من الهلع في محافظة أسوان جنوبي مصر بعد هجوم العقارب على وقع حالة الطقس هناك وهطول الأمطار بغزارة شديدة أدت إلى خروج العقارب من جحورها، وتعرض المئات للسعات العقارب.

إليكم أبرز أنواع العقارب الموجودة في مصر (الصفراء والسوداء) ومدى سميتها وطرق التعامل مع لسعاتها:

تقول أستاذة السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمشرف على مركز الإسكندرية للسموم سابقاً مها غانم، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك نوعين رئيسييين من العقارب في مصر من حيث اللون، وهما (العقارب الصفراء والعقارب السوداء).

وتشير إلى أن تلك العقارب الصفراء والسوداء تتفاوت من حيث درجات السمية والتأثير على الإنسان، وينقسم كل نوع منهما إلى عدم فصائل متباينة.

العقارب الصفراء

تنقسم العقارب الصفراء إلى 5 أنواع أساسية، تعيش في مناطق مختلفة في مصر، النوع الأول هي العقارب التي تتواجد في منطقة برج العرب بالإسكندرية إضافة إلى مرسى مطروح وسيناء، وهي عقارب Androctonus australis والتي تشتهر بكونها عقارب صحراوية شديدة التحمل وتنتشر في شمال إفريقيا وأرض الصومال والشرق الأوسط وباكستان والهند، وتعد الأكثر شيوعاً في تجارة الحيوانات الغريبة.

أما النوع الثاني من العقارب فهو Scorpio maurus palmatus والذي يطلق عليه اسم "العقرب الجزار"، ويتواجد في مصر في برج العرب وجنوب سيناء أيضاً (يميز ذلك العقرب طول ذيله الذي يقارب طول جسمه، علاوة على كونه -رغم سميته الضعيفة- لا يسبب خطراً على حياة الإنسان).

بينما النوع الثالث هو عقرب Androctonus amoreuxi أو ما يعرف باسم "العقرب الأفريقي ذو الذيل السمين" ويتواجد في مصر في منطقة بلطيم (أقصى شمال البلاد).

والنوع الرابع من العقارب الصفراء المتواجدة في مصر هو عقربLeiurus quinquestriatus أو ما يطق عليه اسم (عقرب فلسطين الأصفر) والذي يحتوي على خليط من السموم العصبية، ويتواجد في مصر في أسوان (جنوبي البلاد).

والنوع الخامس هو العقرب Buthacus Arenicola ويتواجد في سيناء كذلك.

العقارب السوداء

أما العقارب السوداء الموجودة في مصر، فتنقسم إلى ثلاثة أنواع؛ النوع الأول هو عقرب Androctonus bicolor أو العقرب الأسود دهني الذيل، ويتواجد في مصر في مرسى مطروح (غرب البلاد)، وعقرب Androctonus crassicauda والذي يتواجد في شرق سيناء، والمعروف باسم "العقرب العربي ذو الذيل السمين" ويعتبر أكثر الفصائل سمية.

والنوع الثالث من العقارب السوداء هو Orthochirus innesi وتتواجد في وسط سيناء، وهي عقارب صغيرة (3 سم للذكر، و2.8 سم للأنثى) ودرجة سميتها ليست عالية وعادة ما يختفي تأثير لسعتها على جسم الإنسان بعد دقائق أو ساعات.

الأعراض

وفي السياق، تتحدث أستاذة السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن أبرز الأعراض المصاحبة للدغات العقارب والتي عادة ما تظهر على المصاب بعد التعرض إلى اللسعات بشكل مباشر، أولها الشعور بالألم والوخز محل اللسعة، وعادة ما يكون ألماً شديداً مرتبطاً بقوتها ومدى سميتها، مع حدوث تورم والشعور بالحرارة.

وتوضح أن ثمة أعراض تظهر على المصاب تأثراً بمدى سمية العقرب، ولا سيما لدى الأطفال المصابين، من بينها التعرق الشديد والشعور بصعوبة التنفس، وكذلك ارتعاش العضلات وآلام وحركات غير اعتيادية في الرأس والعين والرقبة، مع سيلان اللعاب.

وتضم الأعراض أيضاً الشعور بالغثيان والاستفراغ، مع ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدلات ضربات القلب وعدم انتظامها. وبالنسبة للأطفال يدخلون في الغالب في حالة بكاء "غير طبيعية" وشديدة، نتيجة تأثرهم بالسم.

وتوضح أن الأطفال وكبار السن عادة ما يكونوا الأكثر تأثراً بتلك اللسعات، ما إن لم يتم علاجها بالشكل المناسب وفور التعرض للسعات بالأمصال المضادة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن التعرض المتكرر للسعات يمكن أن يصيب الإنسان بالحساسية المفرطة التي قد تسبب الوفاة.

إسعافات أولية

وتنصح أستاذة السموم بطب الإسكندرية، من يتعرض للسعات العقارب أياً كان نوعها، بعدة إسعافات أولية إلى حين الوصول إلى المستشفى، بدءاً بالمسارعة بتطهير وغسل مكان الإصابة باستخدام الماء والصابون، وربطها بالشاش، مع الحرص على خلع أي خواتم أو ساعات أو خلافه في اليد إن كانت الإصابة في اليد.

وفيما حذرت في الوقت نفسه من اللجوء إلى استخدام الملقط لامتصاص السم، ذلك أنه يمكن أن يؤدي إلى توزع السمية وعصرها في مكان الإصابة، تنصح بوضع الثلج على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق مع التكرار إلى حين الوصول إلى مكان تلقي الرعاية الصحية. وتوضح أنه في المستشفى يتم إعطاء المصاب المصل المناسب ضد سموم العقارب، بعد إجراء اختبار حساسية.

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