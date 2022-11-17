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كورك تيليكوم تتعاون مع "كورسيرا" لتزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للمستقبل
منوعات
2022-11-17 | 09:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
143 مشاهدة
أعلنت شركة كورك تيليكوم، مشغّل الإتصالات الخلوية الأسرع نمواً في العراق، اليوم عن شراكتها مع "كورسيرا"، إحدى منصات التعليم عبر الإنترنت الرائدة في العالم، لمواصلة مبادرتها الهادفة إلى تدريب وتطوير مهارات موظفيها. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن موظفو كورك تيليكوم من الوصول إلى محتوى منصة "كورسيرا للأعمال" (Coursera for Business)، والتي تتضمن دورات احترافية وشهادات تخصصية بما في ذلك أكثر من 5400 دورة تدريبية، وأكثر من 3400 مشروع إرشادي، وأكثر من 675 تخصصاً، و10000 مقطع فيديو صغير، يشارك في تقديمها نخبة من الجامعات والمؤسسات الرائدة البالغ عددها أكثر من 275 مؤسسة، ومن ضمنها "جوجل" Google و"آي بي إم" IBM و"ميتا" Meta.
وتأتي هذه الشراكة مع "كورسيرا" في إطار التزام كورك تيليكوم المستمر بتزويد موظفيها بأفضل وأرقى الموارد لإبقائهم في طليعة ريادة التقنيات الحديثة.
وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن توفير الوصول إلى محتوى تعليمي متخصص ودورات تدريبية عالمية المستوى هو أحد العوامل الأساسية لتعزيز المهارات الرقمية على مستوى الدولة وتطوير كوادر بشرية قادرة على المنافسة وتحقيق النمو المستدام". وأضاف الزريبي: "يسعدنا بدأ هذه الشراكة مع كورك تيليكوم لتزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للمشاركة في عصر الاقتصاد الرقمي والنجاح كجزء من القوة العاملة في المجال الرقمي التي ستساهم في تقدم الدولة".
وتلعب منصة "كورسيرا للأعمال" دوراً أساسياً في تزويد العديد من الشركات من جميع أنحاء العالم بحلول متكاملة لتحسين وإعادة تشكيل مهارات فرق عملها وتعزيز امتلاكها للمهارات الأكثر طلباً.
بدوره صرح مدير قسم الموارد البشرية لشركة كورك تيليكوم، محمد نامق: "قوتنا العاملة شابة ومتحمسة للتعلم والنمو ونحن على ثقة من أن منصة كورسيرا ستساهم في زيادة مهارات ومعارف موظفينا، وستساعدنا أيضاً على تلبية احتياجاتنا التدريبية لنكون على استعداد للمستقبل".
والجدير بالذكر أن كورك تيليكوم هي أول شركة كبرى في العراق تدخل في شراكة مع "كورسيرا". وتدعم "كورسيرا" حالياً تطوير مهارات أكثر من 221 ألف متعلم في العراق (بمعدل نمو سنوي يبلغ 28٪)، وأكثر من 6.7 مليون متعلم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 113 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 30 سبتمبر 2022).
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