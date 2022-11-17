كورك تيليكوم تتعاون مع "كورسيرا" لتزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للمستقبل

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في إيران.. فوضى وإطلاق للنار في شوارع بوكان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كورك تيليكوم تتعاون مع "كورسيرا" لتزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للمستقبل

منوعات

2022-11-17 | 09:33
كورك تيليكوم تتعاون مع &quot;كورسيرا&quot; لتزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للمستقبل
143 مشاهدة

أعلنت شركة كورك تيليكوم، مشغّل الإتصالات الخلوية الأسرع نمواً في العراق، اليوم عن شراكتها مع "كورسيرا"، إحدى منصات التعليم عبر الإنترنت الرائدة في العالم، لمواصلة مبادرتها الهادفة إلى تدريب وتطوير مهارات موظفيها. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن موظفو كورك تيليكوم من الوصول إلى محتوى منصة "كورسيرا للأعمال" (Coursera for Business)، والتي تتضمن دورات احترافية وشهادات تخصصية بما في ذلك أكثر من 5400 دورة تدريبية، وأكثر من 3400 مشروع إرشادي، وأكثر من 675 تخصصاً، و10000 مقطع فيديو صغير، يشارك في تقديمها نخبة من الجامعات والمؤسسات الرائدة البالغ عددها أكثر من 275 مؤسسة، ومن ضمنها "جوجل" Google و"آي بي إم" IBM و"ميتا" Meta.

وتأتي هذه الشراكة مع "كورسيرا" في إطار التزام كورك تيليكوم المستمر بتزويد موظفيها بأفضل وأرقى الموارد لإبقائهم في طليعة ريادة التقنيات الحديثة.
وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن توفير الوصول إلى محتوى تعليمي متخصص ودورات تدريبية عالمية المستوى هو أحد العوامل الأساسية لتعزيز المهارات الرقمية على مستوى الدولة وتطوير كوادر بشرية قادرة على المنافسة وتحقيق النمو المستدام". وأضاف الزريبي: "يسعدنا بدأ هذه الشراكة مع كورك تيليكوم لتزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للمشاركة في عصر الاقتصاد الرقمي والنجاح كجزء من القوة العاملة في المجال الرقمي التي ستساهم في تقدم الدولة".
وتلعب منصة "كورسيرا للأعمال" دوراً أساسياً في تزويد العديد من الشركات من جميع أنحاء العالم بحلول متكاملة لتحسين وإعادة تشكيل مهارات فرق عملها وتعزيز امتلاكها للمهارات الأكثر طلباً.
بدوره صرح مدير قسم الموارد البشرية لشركة كورك تيليكوم، محمد نامق: "قوتنا العاملة شابة ومتحمسة للتعلم والنمو ونحن على ثقة من أن منصة كورسيرا ستساهم في زيادة مهارات ومعارف موظفينا، وستساعدنا أيضاً على تلبية احتياجاتنا التدريبية لنكون على استعداد للمستقبل".
والجدير بالذكر أن كورك تيليكوم هي أول شركة كبرى في العراق تدخل في شراكة مع "كورسيرا". وتدعم "كورسيرا" حالياً تطوير مهارات أكثر من 221 ألف متعلم في العراق (بمعدل نمو سنوي يبلغ 28٪)، وأكثر من 6.7 مليون متعلم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 113 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 30 سبتمبر 2022).

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
Play
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
Play
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
Play
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
Play
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
Play
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Play
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Play
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
Play
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
Play
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
Play
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
Play
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
Play
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
Play
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
Play
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
Play
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
Play
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
Play
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Play
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Play
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
Play
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
Play
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
Play
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
Play
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.