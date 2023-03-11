صعوبة بالوصول للتطبيق ومشاكل في العمل.. عطل يواجه مستخدمي تويتر

وأفاد الموقع بأن "حوالي 2.1 ألف مستخدم لاحظوا خللا في عمل تويتر".وأشار إلى أن "71 بالمئة من المستخدمين أبلغوا عن مشاكل في عمل التطبيق، و22 بالمئة يواجهون صعوبة في الوصول إلى الموقع، و7 بالمئة يواجهون صعوبة في الاتصال بالخادم".