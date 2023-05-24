تلسكوب "هابل" يرصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم (صورة)

ويشير موقع ناسا إلى أن تلسكوب "هابل" رصد مجموعة كروية كثيفة من نجوم NGC 6325 في كوكبة الحَوَّاء ‏"Ophiuchus" وعادة ما تحتوي مجموعات النجوم ذات الشكل الكروي على آلاف وحتى ملايين النجوم، وتوجد مثل هذه المجموعات في جميع أنواع المجرات، ما يسمح لعلماء الفلك بدراسة نظريات التطور النجمي، حيث تتشكل العناقيد الكروية في نفس الوقت تقريبا وبنفس التركيب.وهذا الشكل ذو أهمية خاصة للمتخصصين لأنه، من الناحية النظرية، يمكنه إخفاء ثقب أسود ذي كتلة متوسطة بداخله، ما يؤثر بشكل غير محسوس على حركة النجوم المحيطة.