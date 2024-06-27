عبد الواحد: الإعمار والإسكان أكثر الوزارات فسادا ووزيرها من أصدقاء الرئيس

وقالت عبد الواحد خلال حديثها لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تأجيل انتخابات كردستان سببه احزاب السلطة في الإقليم، واشراف المفوضية الاتحادية على الانتخابات في كردستان عامل إيجابي".وأضافت، أن "الدوائر المتعددة في كردستان ستساعد الاحزاب الاخرى على احراز نتائج إيجابية، والديمقراطي سيحصل على نحو مقعدين من الكوتا بانتخابات الإقليم، لأنه (فرحان) بعودة مقاعد الكوتا"، مؤكدة أن "الديمقراطي دخل انتخابات كردستان بعد ضغوط دولية".وتابعت، أن "الحزب الديمقراطي أحرج الاحزاب الشيعية في السلطة بتأجيل انتخابات كردستان، ويجب ايقاف عمل حكومة كردستان لانتهاء صلاحيتها"، مبينة "اقمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإيقاف عمل حكومة كردستان، والجيل الجديد سيكون المنافس الأول للديمقراطي الكردستاني بانتخابات الإقليم، لانه (يحلم) بالوصول لـ 40 مقعداً في الانتخابات المقبلة".وأشارت عبد الواحد، الى أن "الاحزاب الحاكمة فشلت بتوفير احتياجات المواطنين في الإقليم"، فيما توقعت، أن "نسبة المشاركة بانتخابات كردستان ستكون قوية بسبب ظروف الاقليم الحالية، وستكون فيها (نسبة) من النزاهة، وهي من ستثبت حقيقة اغلبية الديمقراطي من عدمها".ولفتت الى أن "حكومة كردستان تريد ان تثبت للمواطن الكردي مقصرية بغداد بملف الرواتب، لكن هي من تتحمل مسؤولية تأخير الرواتب"، موضحة أن "وزارة المالية أرسلت رواتب كردستان لشهر ايار لكن حكومة الاقليم لم تصرفها لبعض المؤسسات".وأكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد، أن "حكم (العصابات) أفضل من حكومة الحزبين الرئيسيين في كردستان"، لافتة الى أن "مواطنين اكراد يطلبون حكومة الاقليم أكثر من 50 مليونا كرواتب تراكمية".وأكملت عبد الواحد، ان "مشكلة كردستان تكمن في سوء الادارة وسرقة المال العام من السلطة، والشفافية غائبة، والوضع في الإقليم ينطبق عليه مثل (حاميها حراميها)"، مردفة أن "النفط في كردستان نقمة على مواطني الإقليم".وحول الانتخابات المبكرة، اجابت عبد الواحد، أن "اجراء الانتخابات المبكرة كان يجب ان يتم مع خروج التيار الصدري من البرلمان، والذهاب باتجاهها ليس بالأمر السيء"، مؤكدة أن "الاستقرار السياسي الحالي سببه سكوت التيار الصدري، وستجري الانتخابات المبكرة متى ما أرادها التيار".واستدركت بالقول، إن "نسبة نجاح حكومة السوداني تجاوزت 50%، والحكومة تعتمد انصاف الحلول في أزمة الكهرباء"، مشيرة الى أن "مجلس النواب أصبح ضعيفا بسبب الأحزاب، وهناك هدف سياسي كبير وراء الاضعاف".الى ذلك، أكدت النائب، أن "وزارة الاعمار والاسكان أكثر الوزارات فسادا، ووزيرها أصبح من اصدقاء الرئيس"، موضحة أن "قيمة انشاء الجسور (مبالغ بها) كثيراً".وعن انقطاع المياه في أربيل، اشارت الى أنه "مستمر واحياناً يصل الى 15 يوما متتالية"، مستدركة أن "مناطق في اربيل تعتمد على (التناكر) في مياه الشرب، وسعر تنكر الماء في اربيل يتجاوز 70 ألف دينار".واختتمت، عبد الواحد حديثها بالقول إن "بعض الشخصيات في مجلس امناء شبكة الإعلام (مرضى نفسيين)".