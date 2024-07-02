بينهم وزير الإعمار.. الخدمات النيابية: البرلمان سيشهد استضافات لمسؤولين

وقال الحميداوي في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "ما حدث من صيانة لمجسر قرطبة حالة طبيعية"، موضحا أن "بعض المجسرات استغرقت مدة انجازها 9 سنوات".وأضاف: "المشكلة الصغيرة في مجسر قرطبة لا تمحي منجزات المشاريع الحالية"، مؤكدا أن "المشكلة في مجسر قرطبة حلت خلال يوم واحد".وأشار الحميداوي الى أن "الشهر الحالي قد يشهد افتتاح مجسرين جديدين، مبينا أن "الزحامات في بغداد سببها وجود أكثر من مليوني عجلة".ولفت الى أن "ارقام المشاريع المنفذة في بغداد بعضها غير واقعي"، مشيرا الى أن "تصاميم الطرق الحلقية مكتملة منذ ثمانينيات القرن الماضي".وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية، أن "الطريق الحلقي المدرج في موازنة 2023 سيحيي مناطق ميتة"، مبينا أن "وزارة التخطيط لم ترفض مشاريع فك الاختناقات في بغداد".وأوضح أن "البرلمان سيشهد استضافات لعدد من المسؤولين بينهم وزير الإعمار"، لافتا الى أن "فشل الحكومة سينعكس على المواطن"، مؤكدا أن "العراق بحاجة الى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية"، مشيرا الى أنه "لمعالجة ازمة السكن يجب انشاء مدن جديدة والمدن الجديدة ستخفض اسعار العقارات".وبين الحميداوي، أن "هناك ملاحظات كثيرة على قانون العشوائيات بعد القراءة الأولى داخل البرلمان"، موضحا أن "قانون العشوائيات اعيد الى الحكومة لمعالجة الإشكاليات"، مؤكدا أن "المساحات الخضراء انعدمت في بغداد".وبين ان "محافظة البصرة لم تأخذ استحقاقاتها والبنى التحتية فيها متردية"، لافتا الى أن "المشكلات والاخفاقات في البصرة تتحملها الحكومة المحلية"، مشددا على أن "الادارات المحلية سبب تردي واقع المحافظات الوسطى والجنوبية"، مبينا أن "اغلب المشاريع المتلكئة في المحافظات الوسطى والجنوبية وزارية".وختم الحميداوي، أن "الفساد سبب خلق العشوائيات"، مؤكدا أن "الحكومة جادة في تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة"، مشيرا الى أن "المواطن لم يمتعض من المشاريع الموجودة في بغداد".