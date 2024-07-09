نواب: اكثر من مئة قانون بانتظار التصويت عقب حسم منصب رئاسة البرلمان

مع استئناف عمله ، ينتظر مجلس النواب حسم ملف رئاسته تمهيدا للشروع بتمرير القوانين المعطلة ، التي يصل عددها لاكثر من مئة قانون ابرزها قانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ..



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