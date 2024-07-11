برلمانيون : حملة من الاستضافات والاستجوابات ستطال عددا من المسؤولين والوزراء

بعد اعلان البرلمان بدء فصله التشريعي الجديد.. تستعد لجان نيابية لاطلاق حملة من الاستضافات وربما الاستجوابات خلال الفترة المقبلة





في ظل تراجع الدور الرقابي بمجلس النواب طيلة الاشهر الماضية، يستعد برلمانيون للشروع بحملة استضافات واستجوابات ستطال عددا من المسؤولين خلال الفصل الحالي ابرزهم وزير الكهرباء



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