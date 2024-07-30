مجلس محافظة ميسان يعفي مدراء هذه الدوائر

أكد عضو مجلس ميسان حسين المرياني، اليوم الثلاثاء، ان مجلس المحافظة صوت بالأجماع على اعفاء مدراء ثلاث دوائر.

وقال المرياني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة ميسان صوت بالإجماع على اعفاء مدراء الدوائر الاتية:

1 مدير بلديات ميسان

2مدير الرعاية الاجتماعية في ميسان

3 مدير التسجيل العقاري في ميسان".

ويأتي هذا القرار خلال سعي الحكومة المحلية لتحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات.