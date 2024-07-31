نشرة السومرية.. ضربات أمريكية - صهيونية تؤجج المنطقة وشح المياه يزيد من معاناة البغداديين

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاربعاء 31 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#غضب محلي ودولي ضد الانتهاكات الصهيونية.. وضغوط اميركية لخنق الاقتصاد العراقي



#تدوير منصب محافظ كركوك يلوح في الافق .. والتركمان يطرحون مرشحهم لتولي المنصب



# شح المياه يزيد من معاناة البغداديين .. انقطاع مستمر وحلول حكومية مؤجلة



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# تنسيق اميركي صهيوني لزعزعة الامن في المنطقة.. استهداف لجنوب بغداد واغتيال لقائد حماس#غضب محلي ودولي ضد الانتهاكات الصهيونية.. وضغوط اميركية لخنق الاقتصاد العراقي#تدوير منصب محافظ كركوك يلوح في الافق .. والتركمان يطرحون مرشحهم لتولي المنصب# شح المياه يزيد من معاناة البغداديين .. انقطاع مستمر وحلول حكومية مؤجلةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا