الأولويات تُهمل: البرلمان العراقي يناقش "زيت الزيتون" بدل القوانين المهمة

مناقشة القوانين.. اتفاقية "زيت الزيتون" على طاولة البرلمان بدل العشرات من القوانين المهمة

بالرغم من عدم اهميته للمواطن العراقي، مجلس النواب يدرج اتفاقية "زيت الزيتون" على جدول اعمال جلسته، وسط اعتراض نيابي واستهجان شعبي واسعين. فما هي ردود الفعل النيابية حول إدراج هذه الاتفاقية؟ تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.