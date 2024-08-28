ملفات نشرة الظهيرة على السومرية.. عقدة رئاسة البرلمان والتلاعب بالموازنة وهدم دور رسمية في بغداد

- رئاسة البرلمان .. عقدة الاتفاق تحول دون الحسم .. تحركات خجولة وفق الاهواء والمصالح السياسية- بأكثر من سبعة عشر ترليون دينار.. المالية النيابية تؤكد وجود تلاعب بالموازنة وتعلن استمرار التحقيق- بعد تسجيل شبهات فساد ومخالفات.. مجلس يرفع دعاوى قضائية ضد هيئة استثمار المحافظة- دون سابق انذار.. مواطنون في سبع قصور يتفاجأون بهدم منازلهم رغم امتلاكهم سندات رسمية- في حادث ثان خلال أيام.. مسلحون مجهولون يقتلون عائلة بالكامل ويحرقون جثثهم في قضاء بيجي