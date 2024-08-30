تقوس الساقين عند الأطفال... إليكم الأسباب

تقوس الساقين هو تشوه جسدي يحدث في الساقين، يتمثل في بقاء الركبتين بعيدتين عن بعضهما حتى عند ضم الكاحلين معاً، وقد يكون تقوس الساقين مؤشراً على حالة مرضية مثل الكساح أو مرض بلونت (الساق المتساقطة)، ويمكن أن يؤدي تقوس الساقين إلى التهاب المفاصل في الركبتين أو الورك، وفي معظم الحالات تبدأ الساقين بالانحناء بشكل طبيعي مع نمو الطفل. لمتابعة المزيد عن تقوس الساقين عند الأطفال تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض عبر "السومرية".



هناك نوعان من تقوس الساقين لدى الأطفال:

الأول قد يحدث من وقت الولادة إلى حد السنتين وهو عبارة عن تقوس الساقين نحو الخارج.

الثاني الذي يحدث من عمر 4 سنوات إلى 7 سنوات، حيث تكون الركبتان متلاصقتين، أما الرجلان مفترقتين. أسباب تقوص الساقين:

• حين يكون الطفل في بطن الأم، تكون رجلاه متقوستين بشكل طبيعي، حيث يختفي هذا التقوس بعد عمر السنتين، ويكون هذا التقوس هيكلي.

• السمنة لدى الطفل. أيضا هو سبب هيكلي.

• الحجلة أو الـ(yopala) التي يجب رفعها مع العمر وبحسب طول الطفل.

• نقص الفيتامين د الذي يسبب الكساح. وهو سبب عضوي.

• مرض التقزم وسببه الغدة الدرقية أو نقص هرمون النمو.

• كسور العظام التي لم تلتئم بشكل صحيح.



علاج تقوس الساقين:

• علاج الحالة الأساسية المسببة لتقوس الساقين.

• استعمال أحذية خاصة.

• استعمال أجهزة التقويم.

• اللجوء إلى التدخل الجراحي لتصحيح تشوهات العظام.

