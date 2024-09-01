فساد النفط وارتفاع الجرائم وإلغاء صلاحيات مدير الموانئ في نشرة السومرية

اليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاحد، 1 ايلول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• النزاهة النيابية تشخص حالات فساد مالي واداري بوزارة النفط، وتعتزم استضافة وزراء ورئيس هيئة الاستثمار



• صدور اوامر بالغاء صلاحيات مدير الموانئ باجراء التنقلات الخاصة.. وقرار بسحب يد مدير الخطوط الجوية



• ارتفاع كبير بنسب الجرائم الجنائية في البلاد، والاحصاءات تؤكد: غالبية الحوادث يقف خلفها متعاطو المخدرات



• مع قرب العام الدراسي.. وعود بناء مدارس وجسور للمشاة في الهارثة لم تنفذ، ومخاوف من تكرار الفاجعة



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• احياء ذكرى وفاة النبي الاكرم في الاشرف.. وتشديد على تطبيق الخطط الخاصة لإنجاح الزيارة• النزاهة النيابية تشخص حالات فساد مالي واداري بوزارة النفط، وتعتزم استضافة وزراء ورئيس هيئة الاستثمار• صدور اوامر بالغاء صلاحيات مدير الموانئ باجراء التنقلات الخاصة.. وقرار بسحب يد مدير الخطوط الجوية• ارتفاع كبير بنسب الجرائم الجنائية في البلاد، والاحصاءات تؤكد: غالبية الحوادث يقف خلفها متعاطو المخدرات• مع قرب العام الدراسي.. وعود بناء مدارس وجسور للمشاة في الهارثة لم تنفذ، ومخاوف من تكرار الفاجعةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا