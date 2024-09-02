فطريات الأظافر.. عدوى شائعة يمكن تجنبها بهذه الخطوات

فطريات الأظافر هي عدوى تنتقل إلى أظافرك في حال كانت متشققة أو من خلال الجروح في الجلد، وتسبب الإصابة بفطريات الأظافر تغييرًا في لون الظفر وسماكته، كما قد تترافق مع الألم في بعض الأحيان.راقب أظافرك واستشر الطبيب في حال ملاحظة أحد الأعراض الآتية:- سماكة أحد الأظافر.- تغيير منظر الظفر.- تكسر الأظافر المصابة بشكل أسهل.- تحول لونها إلى الأصفر في بعض الأحيان.- ظهور بقع بيضاء على الظفر.- يصبح الظفر غير متين، وقد ينفصل عن موقعه الأصلي.- خروج رائحة من الأظافر تشبه رائحة الوقود.

اذ ان هناك فئات تعتبر أكثر عرضة للإصابة بفطريات الأظافر من غيرها، وهذه الفئات تشمل الآتي:- كبار السن.- المصابين بالسكري.- الأشخاص الذين يعانون من التعرّق الشديد.- الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية، مثل: مرض الصدفية.- وجود تاريخ مرضي للشخص حول إصابته بقدم الرياضي.- الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.- المدخنين.- هناك تاريخ عائلي للإصابة.- قضاء الكثير من الوقت في الماء.وحول الموضوع قالت الطبيبة انه يمكنك التقليل من فرص الإصابة بفطريات الأظافر عن طريق اتباع الآتي:- اغسل يديك جيدًا، وخصوصًا عند وضع يدك على الظفر المصاب بالفطريات.- قلّم أظافرك بشكل مستقيم ومرتّب.- ارتدي جربات تمتص العرق واحرص على تغيرها أكثر من مرة خلال اليوم.- تخلص من الأحذية التي كنت ترتديها أثناء علاج الفطريات.- ارتدي الحذاء عند دخول البركة.- احرص على نظافة أدوات تقليم الأظافر.المزيد من المواضيع الطبية في هذه الحلقة من